Лукашенко заявив про затримання «українського терориста», який хотів підірвати літак А-50

ВИБУХ НА МАЧУЛИЩАХ

Мінськ – За словами самопроголошеного президента Білорусі, «диверсанта» готували в СБУ більше півроку, використовуючи «високі технології».

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Про це пише БелТА.

«Він росіянин, з російським паспортом, має український паспорт. Народився у Кривому Розі, жив у Криму. Родичі в Австрії деякі, деякі залишилися у Києві. Він був завербований спецслужбою України у 2014 році», — заявив Лукашенко, зазначивши, що «агент» добре розуміється в IT-технологіях. І, власне, за допомогою здобутих навичок і дрону цей чоловік намагався пошкодити розвідувальний літак А-50.

За словами Лукашенка, «диверсант» потрапив до Білорусі через Латвію та Росію. А після спроби підірвати літак, нібито були створені маршрути виводу «терориста» із території Білорусі, але його затримали. Тепер у Мінську говорять про "жорстку зачистку" для тих, хто не згоден із позицією влади.

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🔻26 лютого на білоруському аеродромі «Мачулищі» пролунали вибухи. Удар припав на російське військово-транспортне судно — літак дальнього радіолокаційного стеження А-50 ВКС РФ, який називають «очима далекобійної авіації Росії». Пошкоджені передня та центральна частини літака, авіоніка та радіолокаційна антена.