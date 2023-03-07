Обмін полоненими: Україні вдалось повернути додому 130 людей

НА ШЛЯХУ ДОДОМУ

Серед звільнених — 87 захисників Маріуполя, з яких 71 — із «Азовсталі». Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Реклама Читати продовження

«Нам вдалося повернути додому 130 наших людей — 126 захисників та 4 захисниць. Це воїни ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, ДССТ», — написав Єрмак у Telegram.

Він додав, що більшість із людей, яких вдалося цього разу повернути, мають важкі поранення.

«Серед звільнених – 45 військовослужбовців Збройних сил України, 25 нацгвардійців, 23 прикордонника, 21 воїна Військово-морських сил України, восьмеро "тероборонівців" та вісім представників Державної спеціальної служби транспорту», — додав Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він також розповів, що серед тих, кого повернули, є українці, які потрапили в полон у Бахмуті та Соледарі.

«Наймолодшому звільненому ще не виповнився 21 рік, найстаршому скоро виповниться 64 роки. Всі вони отримають медичну допомогу, зможуть відновити банківські картки та документи», — зазначив омбудсман.

🔻 4 лютого Україні вдалось повернути додому 116 людей.

🔻24 січня стало відомо, що Україна передала РФ список із 748 поранених українських військовополонених.

🔻13 січня омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що більше як 20 тисяч цивільних українців перебувають у полоні РФ.

🔻 12 січня Україна повернула тіла 54 захисників із Оленівки. Зробити це вдалося після складних переговорів і за посередництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста.

🔻 11 січня український та російський омбудсмени в Туреччині обговорили питання активізації обміну військовополоненими та пораненими.

🔻 8 січня відбувся обмін полоненими. Додому вдалось повернути 50 українських військових.

🔻31 грудня відбувся великий новорічний обмін полонених. До України повернулись 140 українців.