Очільник МЗС Китаю заявив, що Пекін продовжить співпрацю з РФ

МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ

Міністр закордонних справ Цінь Ґан під час щорічної парламентської сесії в Пекіні заявив, що Китаю необхідно розвивати свої відносини з Росією, «оскільки світ стає все більш турбулентним». Про це повідомляє Sky News.

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Міністр додав, що взаємодія між президентами Сі Цзіньпіном та Володимиром Путіним стала опорою для китайсько-російських відносин.

Цінь Ґан також звинуватив Захід у «роздмухуванні полум'я» війни постачанням озброєнь в Україну. Він також висловив невдоволення щодо відхилення китайського мирного плану, який схвалила Росія.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що він не побачив у мирному плані Китаю «нічого, що вказувало б на те, що є щось, що було б вигідно комусь, окрім Росії». А президент України Володимир Зеленський сказав, що цей мирний план більш схожий на те, що «Китай просто висловив свої думки».

«Конфлікт, санкції та тиск не вирішать проблему... Процес мирних переговорів має розпочатися якомога швидше, і слід поважати законні інтереси всіх сторін щодо безпеки», — цитує заяву голови МЗС Reuters.

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Він додав, що «зусилля щодо мирних переговорів неодноразово підривалися» а також, що «схоже, існує невидима рука, яка підштовхує до затягування та ескалації конфлікту та використовує українську кризу для обслуговування певного геополітичного порядку денного».

Цінь також заявив, що попри звинувачення та погрози США Пекін не надавав зброї Росії чи Україні.

🔻 24 лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

🔻19 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати стежать, аби Китай не постачав озброєння РФ.

🔻9 лютого стало відомо, що G7 готує санкції проти Китаю, Ірану й КНДР через допомогу РФ.

🔻5 лютого ЗМІ повідомили, що Росія отримує необхідні для війни технології з Китаю.