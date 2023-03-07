Парамедикиня «Тайра» стала лауреаткою премії Держдепу США

найхоробріша жінка світу

Українська волонтерка Юлія Паєвська отримає щорічну міжнародну премію «Найхоробріша жінка світу» (IWOC). Церемонія нагородження пройде 8 березня в Білому домі.

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Про це повідомляє пресслужба Державного департаменту Сполучених Штатів.

«Юлія "Тайра" Паєвська продемонструвала надзвичайну моральну та фізичну мужність, захищаючи Україну від нещадної російської агресії. Вона надавала медичну допомогу учасникам Революції Гідності у 2013 році, а як керівник волонтерського підрозділу парамедиків "Янголи Тайри" проводила тактичну медичну підготовку на Донбасі з 2014 до 2018 року», – йдеться у повідомленні Держдепу.

Там серед основних заслуг Тайри відзначили і те, що вона з початку повномасштабного вторгнення не тільки допомагала пораненим у Маріуполі, а й таємно документувала на відео звірства російських військових.

Під час тримісячного ув'язнення Паєвська жила в крихітній камері з 22 іншими жінками, схудла на 9 кілограмів і терпіла тортури та побиття, пригадують в Держдепі.

«Крім того, на міжнародному рівні кремлівські пропагандисти звели наклеп на неї як на фашиста та військового злочинця. Проте Паєвська відмовилася мовчати, і після свого звільнення переконливо виступає за українську демократію та незалежність як вдома, так і за кордоном», – наголошують в офіційному повідомленні.

Премія IWOC Держсекретаря США присуджується вже 17-й рік поспіль жінкам з усього світу, які «продемонстрували виняткову мужність, силу та лідерство в захисті миру, справедливості, прав людини та гендерної рівності».

Номінантками цьогорічної премії стали одинадцять жінок із Афганістану, Аргентини, Центральноафриканської Республіки, Коста-Рики, Ефіопії, Йорданії, Казахстану, Малайзії, Монголії та Польщі.