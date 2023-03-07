Румунія та Туреччина створять робочу групу з безпеки на Чорному морі

Полігон на березі Чорного моря, Румунія, 9 лютого 2023 року

Румунський міністр закордонних справ Богдан Ауреску та державний секретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови обговорили можливості зміцнення стабільності в регіоні Чорного моря.

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Про це глава румунського відомства написав у твітері.

За його словами, стратегічне партнерство та співпраця країн будуть посилені вже цього місяця.

Також Богдан Ауреску додав, що Румунія відіграє ключову роль в безпеці регіону Чорного моря.

In-depth📞talk today with @SecBlinken, reconfirming the solidity of 🇷🇴🇺🇸 #StrategicPartnership & cooperation, to be further enhanced by a new #StrategicDialogue session this month in #Bucharest.Also tackled ways to enhance resilience in #BlackSea region,where 🇷🇴 plays a key role. — Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) March 6, 2023