РФ завдала 19 авіаційних та 1 ракетний удар, а також здійснила 5 обстрілів з РСЗВ по Україні

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Український військовий їде на БТРі до передових позицій поблизу Бахмута, Україна, 1 березня 2023 року.

Українські захисники відбили атаки РФ в районах населених пунктів Іванівське, Кліщіївка та Бахмут, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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В тимчасово окупованому населеному пункті Стрілкове на Херсонщині представники РФ змушують місцевих дітей вчити та співати російський гімн.

«В місцевих закладах початкової освіти вчителі та вихователі окупаційної так званої “влади” змушують учнів і батьків залишатися після занять та вивчати конституцію та законодавчі акти російської федерації, а також російську історію та літературу», — йдеться у зведені.

Авіація Сил оборони України завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. А українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 російський зенітний ракетний комплекс ППО «Бук-М1-2» та 3 райони зосередження живої сили армії РФ.

🔻 7 березня британська розвідка повідомила, що ЗСУ стабілізували північну лінію оборони Бахмута.

🔻 7 березня у ЗСУ назвали ім’я бійця, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!».

🔻 7 березня в ОК «Південь» повідомили, що РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі.

🔻 7 березня командувач Військово-повітряних сил США в Європі генерал Джеймс Гекер заявив, що Україна вже використовує розумні бомби JDAM з дальністю 72 км.

🔻 7 березня у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили понад 140 атак РФ на п’ятьох напрямках.