«НІ» ПЕНСІЙНІЙ РЕФОРМІ

Спроба №6: французи страйкують проти пенсійної реформи

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Демонстранти у Парижі, 7 березня 2023
Демонстранти у Парижі, 7 березня 2023 © AP - Lewis Joly
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Десятки тисяч демонстрантів вийшли на новий раунд протестів на вулиці Парижа, Марселя, Ніцци, Ліона та інших французьких міст. 

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Цього вівторка по всій Франції не вийшли на роботу  збирачі сміття, працівники комунальних служб, машиністи, вчителі, держслужбовці та інші. До страйку доєдналися навіть старшокласники, повідомляє Le Figaro. Кілька вищих навчальних закладів заблоковано і в Ліоні.  

 Не вийшли на роботу майже 25 % державних чиновників. За даними Міністерства освіти, також страйкує більше 32 % французьких вчителів.  

Через громадський рух закрилися Версальський палац та Ейфелева вежа. 

По всій Франції заблоковані промислові об'єкти. Одні простоюють, інші зупинили виробництво.

В країні припинені усі поставки нафти, заблоковано доступ до сміттєспалювального заводу в Іврі-сюр-Сен на південь від Парижа, який є найбільшим в Європі, передає Associated Press. 

Профспілки погрожують заморозити економіку Франції, зупинивши роботу в багатьох секторах.

 

 

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.

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