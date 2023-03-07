Спроба №6: французи страйкують проти пенсійної реформи

«НІ» ПЕНСІЙНІЙ РЕФОРМІ

Десятки тисяч демонстрантів вийшли на новий раунд протестів на вулиці Парижа, Марселя, Ніцци, Ліона та інших французьких міст.

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Цього вівторка по всій Франції не вийшли на роботу збирачі сміття, працівники комунальних служб, машиністи, вчителі, держслужбовці та інші. До страйку доєдналися навіть старшокласники, повідомляє Le Figaro. Кілька вищих навчальних закладів заблоковано і в Ліоні.

ENS, Sciences Po et Lyon 2 bloqués 🫡



Pour nos parents, pour notre avenir, pour toutes celles et ceux que le travail abîme : la jeunesse ne se laissera pas faire.



Rendez-vous à 11h à la Manufacture des Tabacs pour la manif 🥁#greve7mars #GreveGenerale pic.twitter.com/apjpxPD7pY — Jeunes insoumis•es Lyon 🐢 (@JeuneInsoumis69) March 7, 2023

Не вийшли на роботу майже 25 % державних чиновників. За даними Міністерства освіти, також страйкує більше 32 % французьких вчителів.

« L’Ensad restera bloquée demain et les les élèves décideront chaque jour de reconduire ou non la mobilisation » déclare une enseignante en souriant. #grevedu7mars @Figaro_Etudiant pic.twitter.com/eVWwBfUMod — Paul-Henri Wallet (@phwallet) March 7, 2023

Через громадський рух закрилися Версальський палац та Ейфелева вежа.

🇫🇷 En raison d'un mouvement social national, le Château et le Domaine de Versailles sont fermés.

🌍 Due to a national labor movement, the Palace and the Estate of Versailles are closed. pic.twitter.com/XDmQKXDkd4 — Château de Versailles (@CVersailles) March 7, 2023

По всій Франції заблоковані промислові об'єкти. Одні простоюють, інші зупинили виробництво.

В країні припинені усі поставки нафти, заблоковано доступ до сміттєспалювального заводу в Іврі-сюр-Сен на південь від Парижа, який є найбільшим в Європі, передає Associated Press.

Профспілки погрожують заморозити економіку Франції, зупинивши роботу в багатьох секторах.

Des milliers de manifestants patientent sur le boulevard Raspail. Les rues sont bloquées depuis les quais de Seine. La manifestation parisienne part de Sèvres-Babylone à 14h. #grevedu7mars pic.twitter.com/tQYiT2vkz7 — Mayeul Aldebert (@MayeulAldebert) March 7, 2023

🔻10 січня уряд Франції оголосив про те, що планує підвищити мінімальний пенсійний вік з 62 до 64 років з 2030 року. Це почнуть робити поступово — з 1 вересня 2023 року.