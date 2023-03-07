США та ЄС працюють над санкціями проти алмазної індустрії РФ – Держдеп

санкційний режим

Росія продовжує заробляти мільярди доларів на торгівлі діамантами. Саме тому Захід наразі зосереджений на найефективніших способах перервати цей потік доходів для РФ.

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Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту Сполучених Штатів.

«Сьогодні (6 березня – ред.) посол Джеймс О'Браєн приєднався до заступника гендиректора й головного спеціаліста з контролю правил торгівлі Єврокомісії Деніса Редоннета, щоб обговорити з провідними офісами торгівлі алмазами, а також виробниками, лабораторіями та галузевими торговими асоціаціями в США та Європі важливість долучення алмазної промисловості до майбутніх заходів з імпортного контролю, пов’язаних з Росією, включно з полірованими діамантами», – зазначає пресслужба американського відомства.

Сполучені Штати та Європейський Союз залишаються відданими тому, щоби накласти на Росію економічні наслідки через неспровоковану нею війну в Україні, наголосили в Держдепі.

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🔻 28 лютого Японія запровадила нові санкції проти РФ.

🔻 25 лютого ЄС ухвалив десятий пакет санкцій проти РФ.

🔻 26 січня у МЗС Японії повідомили, що санкції проти РФ та підтримка України стануть пріоритетом G7.

🔻 13 січня Польща та Литва закликали до санкцій проти атомного сектору РФ.