Україна вже використовує розумні бомби JDAM з дальністю 72 км

нова зброя

Винищувач ВПС Південної Кореї F15K запускає 2 бомби JDAM (Joint Direct Attack Munition) по острівній цілі в Південній Кореї, 4 жовтня 2022 року

Комплекти могли надійти українській армії впродовж трьох останніх тижнів.

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Про це заявив командувач Військово-повітряних сил США в Європі генерал Джеймс Гекер, пише The War Zone.

Попри те, що запаси високоточних бомб Joint Direct Attack Munition-Extended Range в України незначні, однак їх наявність може створити проблеми для російських військових.

Бомби JDAM-ER можуть кріпитися до некерованих бомб (220-900 кг) і таким чином перетворювати їх на керовані, зазначає видання.

У The War Zone також додають, що заяви генерала співпадають із припущеннями про те, що опубліковані нещодавно відео із соцмереж можуть демонструвати роботу саме цієї зброї.

Possible Orthodox JDAM use? Not very clear but looks like something with quite a wingspan coming in on a few frames pic.twitter.com/lZDzfMDD5W — Respected Western partner (@smo_ebooks) March 3, 2023

«War Zone не може легко перевірити, чи ці ролики справді показують удари JDAM-ER, але тепер ми знаємо, що це можливо. Навіть невелика кількість JDAM-ER створить нові виклики для російських сил. Стандартний JDAM забезпечує зброї точне наведення, яку літак може запускати по фіксованих цілях за будь-якої погоди», – йдеться в повідомленні.

🔻 14 грудні 2022 року журналісти The Washington Post повідомили, що США можуть передати Україні комплекти високоточних бомб, які перетворять наявні некеровані боєприпаси на високоточні бомби.