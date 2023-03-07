Український мультфільм «Мавка» за перші вихідні прокату зібрав майже 25 млн гривень

За два дні анімаційний фільм переглянули вже 189 тисяч глядачів.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє пресслужба Державного агентства з питань кіно.

«За перший прокатний вікенд мультфільм "Мавка. Лісова пісня" переглянуло 189 048 глядачів, а касові збори склали 24 903 241 грн», – зазначає Держкіно.

Видання Forbes порівняло успіх «Мавки» з цифрами «Щедрика», який за 8 тижнів зібрав понад 84 000 глядачів та 10,6 млн грн бокс-офісу.

За повідомленням Forbes, український мультфільм продали на понад 20 територій, серед яких США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція, Монголія.

Анімаційний фільм створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).