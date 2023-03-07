У Верховну Раду подали законопроєкт про реєстрацію одностатевого партнерства

Права людини

Народна депутатка України Інна Совсун повідомила, що вона подала на реєстрацію законопроєкт про цивільні партнерства, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби.

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«Тепер у колег-депутатів є 5 днів, щоб підписати його», — зазначила Совсун у Facebook.

За її словами, у разі підтримки Верховною Радою, законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера чи партнерки. А реєстрованим партнерством зможуть скористатися як одностатеві, так і різностатеві цивільні та військові пари.

«Я бачуся, я говорю з ЛГБТ військовими, я чую про їхні проблеми. Я переконана, що як суспільство, ми маємо виправити велику несправедливість, коли в частини громадян і громадянок менше прав, ніж в усіх інших», – написала депутатка.

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Вона також додала, що працювала над проєктом разом з представниками ЛГБТ-спільноти протягом 9 місяців.

«Це великий крок для нас як суспільства: впевнена, що ми готові до цього. Про це свідчать опитування: 56% українців повністю і скоріше погоджуються, що ЛГБТ люди повинні мати право на цивільні партнерства», – додала Совсун у Telegram.

🔻 14 грудня Джо Байден підписав закон, який захищає одностатеві та міжрасові пари.