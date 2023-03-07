У ЗСУ назвали ім’я бійця, якого росіяни розстріляли після слів «Слава Україні!»

За попередніми даними, загиблим виявився військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади Тимофій Миколайович Шадура.

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Про це повідомила пресслужба 30-ої окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького.

Боєць вважається зниклим безвісти з 3 лютого 2023 року після бойових дій в районі Бахмута.

«Наразі тіло нашого військовослужбовця знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження щодо особи буде встановлено після повернення тіла та проведення відповідних експертиз», – йдеться в повідомленні.

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6 березня український активіст Сергій Стерненко опублікував відео, на якому, ймовірно, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів «Слава Україні». За кадром чутно лайку російською.

Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українця міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн, як чергове свідчення воєнних злочинів РФ. Додавши, що розстріл полоненого — це порушення Женевських конвенцій.