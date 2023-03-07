Хештег «Слава Україні!» очолив світові тренди твітера

розстріл беззбройного

Користувачі соцмереж миттєво відреагували на відео розстрілу беззбройного українця. За кілька годин в мережі твітер з’явились сотні тисяч дописів із останніми словами вбитого військового.

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Таким чином люди намагаються привернути увагу світової спільноти до воєнних злочинів РФ та віддати шану страченому українцю.

"І прийде час, коли один скаже: "Слава Україні! ", а мільйони відповідатимуть "Героям слава!"



Дякую за чин, не знайомий мені побратиме. 🫡 pic.twitter.com/VF81PSEiM5 — палю і запалюю (@Neprogory) March 6, 2023

He said Слава Україні, and the world said Героям слава back pic.twitter.com/W5qVORUK8p — JChoe (@JoohnChoe) March 6, 2023

І прийде час, коли один скаже: Слава Україні!, а мільйони відповідатимуть Героям слава!

Telegram - https://t.co/GLExONwd4u pic.twitter.com/2227x9qaaf — Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) March 6, 2023

«Слава Україні!» звучатиме завжди – Зеленський

У вечірньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський закликав Україну спільно відповісти на останні слова страченого українського героя.

«Сьогодні зʼявилося відео, як окупанти по-звірячому вбили воїна, який хоробро сказав їм у вічі: "Слава Україні!" Хочу, щоб ми всі разом, у єдності, відповіли на його слова: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!" І ми знайдемо вбивць», – заявив український президент.

Зеленський наголосив, що росіяни вбивають «за сам факт, що ми українці».

«Ми боронимо й будемо боронити кожну частинку України. Настане час – звільнимо кожне місто, кожне село нашої держави. І змусимо окупанта відповісти за кожен постріл проти України, за кожну підлість проти українців. Якщо зможемо юридично – значить, юридично. Зброєю – значить, зброєю», – сказав президент.

Винні мають постати перед правосуддям, зазначив очільник МЗС Дмитро Кулеба. Він закликав прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана провести розслідування.

«Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова «Слава Україні». Ще один доказ, що ця війна є геноцидом», — написав він у твіттері.

Horrific video of an unarmed Ukrainian POW executed by Russian forces merely for saying "Glory to Ukraine". Another proof this war is genocidal. It is imperative that @KarimKhanQC launches an immediate ICC investigation into this heinous war crime. Perpetrators must face justice. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 6, 2023

Уповноважений ВР України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що відправив відео з розстрілом українця міжнародним партнерам та колегам-омбудсманам з різних країн, як чергове свідчення воєнних злочинів РФ. Додавши, що розстріл полоненого — це порушення Женевських конвенцій.

6 березня український активіст Сергій Стерненко опублікував відео, на якому, ймовірно, росіяни розстрілюють беззбройного українського полоненого після його слів «Слава Україні». За кадром чутно лайку російською. Особа загиблого і місце, де було зняте відео наразі невідомі.