ЄС вперше запровадив санкції через порушення прав жінок
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У переліку — дев’ять осіб і три організації. Серед них є двоє російських військових командирів.
Їхні підрозділи систематично брали участь в актах сексуального та гендерного насильства в Україні в березні/квітні 2022 року.
До санкційного списку також потрапили:
-двоє діючих міністрів освіти в Афганістані,
- офіцери Московського відділу поліції,
- командири ополченців Південного Судану,
- заступник міністра внутрішніх справ М'янми;
- жіноча колонія Карчак в Ірані;
-Сирійська республіканська гвардія;
- Управління начальника військової служби безпеки в М’янмі
Їхні активи в ЄС будуть заморожені. Фігурантам також забороняють в’їзд до Євросоюзу.
«Завдяки сьогоднішньому рішенню ми активізуємо зусилля щодо протидії сексуальному та гендерному насильству, щоб гарантувати повну відповідальність винних за свої дії та боротися з безкарністю», — зазначив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.
🔻7 березня стало відомо, що США та ЄС працюють над санкціями проти алмазної індустрії РФ.
🔻27 лютого Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти Білорусі.
🔻 13 січня Польща та Литва закликали до санкцій проти атомного сектору РФ.