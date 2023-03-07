ЄС вперше запровадив санкції через порушення прав жінок

Проти насильства

Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Комісії ЄС у Брюсселі, 1 лютого 2023 року

У переліку — дев’ять осіб і три організації. Серед них є двоє російських військових командирів.

Реклама Читати продовження

Їхні підрозділи систематично брали участь в актах сексуального та гендерного насильства в Україні в березні/квітні 2022 року.

До санкційного списку також потрапили:

-двоє діючих міністрів освіти в Афганістані,

- офіцери Московського відділу поліції,

- командири ополченців Південного Судану,

- заступник міністра внутрішніх справ М'янми;

- жіноча колонія Карчак в Ірані;

-Сирійська республіканська гвардія;

- Управління начальника військової служби безпеки в М’янмі

Їхні активи в ЄС будуть заморожені. Фігурантам також забороняють в’їзд до Євросоюзу.

«Завдяки сьогоднішньому рішенню ми активізуємо зусилля щодо протидії сексуальному та гендерному насильству, щоб гарантувати повну відповідальність винних за свої дії та боротися з безкарністю», — зазначив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель.

🔻7 березня стало відомо, що США та ЄС працюють над санкціями проти алмазної індустрії РФ.

🔻27 лютого Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти Білорусі.

🔻 13 січня Польща та Литва закликали до санкцій проти атомного сектору РФ.