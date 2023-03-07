Проти насильства

ЄС вперше запровадив санкції через порушення прав жінок

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Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Комісії ЄС у Брюсселі, 1 лютого 2023 року
Прапори Європейського Союзу майорять біля штаб-квартири Комісії ЄС у Брюсселі, 1 лютого 2023 року © REUTERS / YVES HERMAN
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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У переліку — дев’ять осіб і три організації. Серед них є двоє російських військових командирів. 

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Їхні підрозділи систематично брали участь в актах сексуального та гендерного насильства в Україні в березні/квітні 2022 року. 

До санкційного списку також потрапили

-двоє діючих міністрів освіти в Афганістані,  

- офіцери Московського відділу поліції,  

- командири ополченців Південного Судану,  

- заступник міністра внутрішніх справ М'янми; 

- жіноча колонія  Карчак в Ірані; 

-Сирійська республіканська гвардія; 

- Управління начальника військової служби безпеки в М’янмі 

Їхні активи в ЄС будуть заморожені. Фігурантам також забороняють в’їзд до Євросоюзу.  

«Завдяки сьогоднішньому рішенню ми активізуємо зусилля щодо протидії сексуальному та гендерному насильству, щоб гарантувати повну відповідальність винних за свої дії та боротися з безкарністю», — зазначив Верховний представник ЄС Жозеп Боррель. 

 

🔻7 березня стало відомо, що США та ЄС працюють над санкціями проти алмазної індустрії РФ.

🔻27 лютого Євросоюз розширив і продовжив на рік санкції проти Білорусі.

🔻 13 січня Польща та Литва закликали до санкцій проти атомного сектору РФ.

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