ЄС посилює безпеку кордонів: 7 березня запрацювала оновлена Шенгенська інформаційна система

зміцнення безпеки

SIS є найбільшим механізмом обміну інформацією для безпеки та управління кордонами в межах Європи. Модернізована версія включає нові категорії попереджень, біометричних даних, до прикладу, відбитки долонь і пальців, ДНК зниклих безвісти осіб, а також додаткових інструментів для боротьби зі злочинністю і тероризмом.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє пресслужба Єврокомісії.

Оновлення дозволяє створювати сповіщення для захисту вразливих осіб, а саме: дітей, яким загрожує викрадення, потенційних жертв тероризму і торгівлі людьми, гендерного насильства, збройних конфліктів чи воєнних дій.

Модернізована SIS буде надавати національним органам влади більш повну та надійну інформацію, зокрема, ідентифікаційні документи. Єврокомісія розраховує, що такі нововведення посилять безпеку кордонів і зменшать потоки нелегальних мігрантів.

«Оновлена SIS є основою найсучаснішої системи управління кордонами у світі, яку ми будуємо», – підкреслили там.

🔻 19 листопада 2018 року Рада ЄС затвердила посилення Шенгенської інформаційної системи.