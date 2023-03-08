Байден обговорив з Макроном підтримку України – Білий дім

підтримка союзників

Президент Джо Байден та президент Франції Еммануель Макрон після прес-конференції у Східній кімнаті Білого дому у Вашингтоні, 1 грудня 2022 року

Під час телефонної розмови президент США Джо Байден та його французький колега Еммануель Макрон зобов’язались продовжувати надавати Києву безпекову допомогу та змусити Росію заплатити за агресію.

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Про це повідомила пресслужба адміністрації Байдена.

Президенти двої країн також провели дискусію щодо співробітництва між США і Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні «і спільних зусиль з реагування на виклики, які створює КНР для світопорядку, заснованого на правилах».

«Лідери підтвердили намір здійснювати тісну координацію щодо прискорення переходу до економіки, що ґрунтується на екологічно чистій енергії», – зазначають у повідомленні.

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