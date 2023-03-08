Виграли «енергетичну війну». У Мінекономіки фіксують активізацію українського бізнесу у лютому

Економіка України

Мінекономіки фіксує активізацію українського бізнесу у лютому 2023 року.

Згідно з оцінками Міністерства економіки, у лютому 2023 року показник падіння ВВП становить 26%, що на 6% менше, ніж у січні.

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У Мінекономіки зазначають, що на розвиток бізнесу вплинула виграна Україною «енергетична війна».

«У лютому 2023 року економічна активність поступово відновлювалась, ураховуючи суттєве зменшення дефіциту електроенергії та скорочення тривалості відключень завдяки відновленню роботи усіх доступних видів генерації в енергосистемі з середини лютого», — повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко.

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Зокрема, у лютому покращилася ситуація у промисловому виробництві, яке вже менше потерпало від дефіциту електроенергії. Адже в роботу запустили усі дев’ять блоків атомних електростанцій, що знаходяться на підконтрольній Україні території.Також зменшилась кількість ракетних ударів по енергооб’єктах, та й українські виробники вже адаптувались до пошкоджень інфраструктури.

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В міністерстві фіксують покращення ситуації і в багатьох галузях економіки.

«У транспортній сфері відбулося поступове відновлення активності за всіма ключовими видами транспорту, окрім авіаперевезень, діяльність яких наразі не здійснюється через військові дії. Також дещо покращилася ситуація у тваринництві, яке поступово адаптується до складних умов функціонування, зокрема у регіонах, які відносно менше постраждали від війни і куди релокувалися фермери з прифронтових територій, суттєво покращились очікування ділової активності сфери торгівлі, яка є чутливою до змін попиту», — йдеться у повідомлені.

Спостерігається поступове покращення ситуації і у будівельній сфері.

«Це сталося через те, що, на деокупованих територіях активізовуються будівельні роботи, зокрема з відновлення зруйнованих чи пошкоджених житлових, виробничих, а також інфраструктурних об'єктів», — додали у міністерстві.

🔻 Рада в першому читанні підтримала зміни до держбюджету-2023. Витрати збільшать на 5,5 млрд грн. Кошти підуть на ремонт мостів, лікарень, гранти малому бізнесу.

🔻 3 листопада 2022 року Верховна Рада ухвалила державний бюджет України на 2023 рік.

Дефіцит держбюджету складе більше 20% ВВП, покривати його планують за рахунок допомоги партнерів. Прогноз інфляції становить 28%.

Доходи державного бюджету у 2023 році очікуються на рівні 1,3 трлн грн, а видатки – 2,6 трлн грн. Витрати складуть 2,6 трлн грн. Зростання ВВП передбачається на рівні 3,2%.

🔻 31 січня 2023 року у Верховній Раді зареєстрували законопроект про збільшення витрат держбюджету на 2023 рік на 5,5 млрд грн.