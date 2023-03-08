Влада Грузії не виконала вимоги протестувальників: почався штурм парламенту

«НІ» ЗАКОНУ ПРО ІНОАГЕНТІВ

Учасники акції протесту б'ють вікна та намагаються зламати огорожу біля будівлі законодавчого органу. Правоохоронці намагаються їм завадити та застосовують сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати, повідомляють місцеві ЗМІ.

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До штурму парламенту протестувальники висунули дві вимоги до влади: відхилити законопроєкт про іноагентів та звільнити усіх затриманих вчора протестувальників і дали годину на їх виконання.

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Коли час вийшов і вимоги не були виконані — учасники акції протесту оточили будівлю законодавчого органу.

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«Частина демонстрантів піднялася до будівлі парламенту після того, як лідер партії «Стратегія Агмашенебелі» Георгій Вашадзе закликав громадськість оточити законодавчий орган. Після того, як учасники мітингу розбили вікна в парламенті, Вашадзе підійшов до них і попросив утриматися від насильницьких дій», — повідомляє Радіо Свобода.

За інформацією Paper Kartuli на мітинг стягнули понад 200 правоохоронців. «Йде мобілізація спецназу. Силовики стоять із двох сторін від парламенту та на прилеглих вулицях, у бік площі Орбеліані», — зазначили у виданні.

Протестувальники запалили фаєри та намагаються зломати по паркан.

Одночасно з початком штурму парламенту в МВС зробили заяву:

«У Тбілісі, на проспекті Руставелі, в районі будівлі парламенту мобілізовані сили поліції МВС, вони охороняють громадський порядок і забезпечують проведення мітингу в безпечних умовах. Міністерство внутрішніх справ закликає учасників, організаторів і політичних лідерів акції не перевищувати норми, встановлені законом про свободу волевиявлення та мирних зібрань».

Через годину після спроби штурму парламенту у натовпі пролунали звуки, які схожі на постріли, повідомляє Paper Kartuli.

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Після масового застосування сльозогінного газу мітингувальники почали відходити з площі біля парламенту у бік метро.

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7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та ЗМІ, понад 25% доходів яких отримано з-за кордону.

Згідно з документом, організація, яку вважають агентом іноземного впливу, має бути обов'язково зареєстрована з таким статусом у Державному реєстрі. Під час процедури вона повинна відобразити отримувані доходи, а надалі щороку заповнювати фінансову декларацію.

За ухилення від реєстрації як агента іноземного впливу чи незаповнення декларації передбачено штраф — 25 тисяч ларі, або приблизно 9 тисяч доларів.

Згідно з законопроєктом «Про реєстрацію іноземних агентів», будь-яка фізична та юридична особа, яка отримує фінансування з-за кордону, буде зобов'язана зареєструватися як іноземний агент.

Невиконання або неналежне виконання обов'язку, передбаченого законом «Про реєстрацію іноземних агентів», тягне за собою кримінальну відповідальність і каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.