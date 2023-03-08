В Україні розпочали серійне виробництво літаків, які здатні автономно пролетіти до 3100 км

Українські технології

Українська компанія AeroDrone вже уклала угоду з Міноборони на постачання першої партії безпілотників до ЗСУ, повідомляє dev.ua.

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Йдеться про дві моделі авіакомпанії — D-80 Discovery та E-300 Enterprise, які здатні перевозити 80 та 300 кг.

«Ми пройшли сертифікацію. Це допуск до експлуатації у збройних силах для наших обох моделей. Ми також уклали угоду з МО. Зараз у нас триває серійне виробництво. Кількість нам заборонено розголошувати. Перші взірці дронів будуть знаходитися у підконтрольній експлуатації ЗСУ (коли ваш продукт використовують та дають вам зворотний зв’язок). Вже визначені підрозділи, які будуть їх використовувати», — розповів співвласник компанії Дмитро Шимків.

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Вартість українських «залізних пташок» залежить від технічного оснащення конкретної моделі.

«Може коштувати від $250 000 до $450 000. Усе залежить від начинки, яку хоче замовник. Я тут просто назову диапазон вартості професійних камер: вони коштують від $20 000 до $320 000», — розповів Шимків.

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Автолітак здатен подолати понад 1000 км автономного польоту.

«Якщо встановити бак 350 літрів, то відстань можна збільшити навіть до 3100 км. Тут можна варіювати: у дрона є корисне навантаження. Частина йде на пальне, частина — на вантаж. Тобто залежно від цілей польоту», — пояснив співвласник компанії.

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