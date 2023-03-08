Генсек ООН вже в Києві

візит в Україну

Антоніу Гутеріш приїхав в Україну через Чорноморську зернову ініціативу.

Реклама Читати продовження

Як повідомляє пресслужба ООН, генеральний секретар сьогодні зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським.

Secretary-General @antonioguterres is in Kyiv. Later today, he will meet @ZelenskyyUa in Kyiv to discuss the continuation of the Black Sea Grain Initiative in all its aspects, as well as other pertinent issues. — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) March 8, 2023

Нагадаємо, учасники «зернової угоди» вже заявили про її підтримку і надалі. Але представники РФ попередили про можливий саботаж, якщо інтереси їх сільгоспвиробників не будуть враховані.

«Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море», яка була затверджена минулого року, діє до 20 березня.