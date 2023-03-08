візит в Україну

Генсек ООН вже в Києві

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутеріш © Hadi Mizban / AP
Автор тексту: Оксана Козлова

Антоніу Гутеріш приїхав в Україну через Чорноморську зернову ініціативу. 

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Як повідомляє пресслужба ООН, генеральний секретар сьогодні зустрінеться із Президентом України Володимиром Зеленським. 

Нагадаємо, учасники «зернової угоди» вже заявили про її підтримку і надалі. Але представники РФ попередили про можливий саботаж, якщо інтереси їх сільгоспвиробників не будуть враховані. 

«Ініціатива з безпечного транспортування агропродукції через Чорне море», яка була затверджена минулого року, діє до 20 березня.

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