Грузинські протестувальники зібралися біля будівлі парламенту в Тбілісі

«НІ» ЗАКОНУ ПРО ІНОАГЕНТІВ

Тбілісі – До законодавчого органу вже прийшли тисячі демонстрантів, щоб висловити своє невдоволення законом про іноагентів.

Реклама Читати продовження

Тут зібралися студенти, учасники жіночого маршу та інші громадяни.

Протестувальники пронесли прапори Грузії та ЄС центральним проспектом Руставелі до парламенту, вигукуючи «Ні російському закону». Були також і українські прапори.

Протестувальники розтягнулися на чотири квартали, повідомляє Paper Kartuli. На мітинг вийшло більше десяти тисяч людей.

Опозиційні партії закликали до другої ночі масових протестів біля парламенту.

► Дивіться також: Протести в Грузії: народ проти закону про іноагентів

► Читайте також: Іноагенти в Грузії: законопроєкт, який вивів опозицію на вулиці

7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та ЗМІ, понад 25% доходів яких отримано з-за кордону.

Згідно з документом, організація, яку вважають агентом іноземного впливу, має бути обов'язково зареєстрована з таким статусом у Державному реєстрі. Під час процедури вона повинна відобразити отримувані доходи, а надалі щороку заповнювати фінансову декларацію.

За ухилення від реєстрації як агента іноземного впливу чи незаповнення декларації передбачено штраф — 25 тисяч ларі, або приблизно 9 тисяч доларів.

Згідно з законопроєктом «Про реєстрацію іноземних агентів», будь-яка фізична та юридична особа, яка отримує фінансування з-за кордону, буде зобов'язана зареєструватися як іноземний агент.

Невиконання або неналежне виконання обов'язку, передбаченого законом «Про реєстрацію іноземних агентів», тягне за собою кримінальну відповідальність і каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.