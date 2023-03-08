Гутерріш: надзвичайно важливо продовжити Чорноморську зернову ініціативу після 18 березня

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Антоніу Гутерреш і Володимир Зеленський на зустрічі в Києві

Київ – За словами генерального секретаря ООН, необхідно максимально ефективно використовувати експортну інфраструктуру Чорного моря задля глобальної продовольчої безпеки.

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Про це він зазначив на спільній прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

«Чорноморська зернова ініціатива забезпечила експорт до 23 млн тонн зернових з українських портів. Завдяки цьому вдалося знизити продовольчі ціни у світі і забезпечити підтримку, зокрема, в країнах, які розвиваються», — розповів Гутерріш.

За словами Володимира Зеленського, продовження Чорноморської зернової ініціативи після 18 березня критично необхідне усьому світу, так як і продовження програми GrainfromUkraine. Завдяки останній було доправлено 140 тисяч тонн українського збіжжя до країн Європи, Кенії, Ефіопії, Сомалі і до інших країн, що страждають від голоду.

«Я впевнений, що разом з ООН ми можемо значно посилити цю нашу ініціативу, так само, як і Чорноморську зернову ініціативу. Це дасть ще більше гарантій світової продовольчої безпеки», — зауважив Зеленський.

Нагадаємо, минулого тижня міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підкреслив, що Анкара наполегливо працює над продовженням дії «зернових угод». Кремль же заявив, що погодиться на на них лише за умови врахування інтересів власних сільгоспвиробників.

🔻 15 лютого Мінінфраструктури та МЗС опублікували спільну заяву, де вони закликають міжнародну спільноту вимагати від РФ припинення затримок в роботі зернового коридору. Очільники відомств, зокрема, звернулися до ООН та Туреччини як до гарантів Чорноморської зернової ініціативи.

🔻 11 січня посол України в Туреччині заявив, що Україна планує розширити умови угоди про «зерновий коридор» на кілька портів.

🔻 У 2022 році Україна експортувала понад 22 млн тонн зерна.