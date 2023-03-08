Гутерріш: ООН готова виступити посередником у питанні демілітаризації Запорізької АЕС

ЯДЕРНА БЕЗПЕКА

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш на брифінгу в Києві, 8 березня 2023 року.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш також відзначив особливу важливість захисту Запорізької АЕС та забезпечення відновлення нормальної роботи електростанції, повідомили в Офісі президента України.

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«Важлива безпека та захист Запорізької атомної електростанції. Я вважаю, що медіація з метою досягнення демілітаризації території навколо станції дуже важлива і Організація Об'єднаних Націй готова запропонувати свої послуги», — сказав Гуттереш.

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Президент України також обговорив з генеральним секретарем ООН питання щодо припинення ядерного шантажу РФ та необхідність відновлення порушеної Росією безпеки на всіх українських АЕС, зокрема і на Запорізькій.

«ЗАЕС має повернутися під повний український контроль – це питання глобальної, а не лише української безпеки», – наголосив Зеленський.

🔻 5 березня міністр енергетики України повідомив, що Україна продовжує робити дипломатичні кроки для повернення Запорізької атомної електростанції, але через позицію РФ вони не мають успіху.

🔻 2 березня генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив про прибуття нової групи експертів агентства, які мали змінити своїх колег на Запорізькій АЕС ще понад 20 днів тому.

🔻 28 лютого гендиректор МАГАТЕ висловив занепокоєння щодо ризиків ядерної безпеки на ЗАЕС. Він також висловив занепокоєння щодо триваючих затримок ротації експертів МАГАТЕ на станції, заявивши, що нинішня команда мала бути замінена більше трьох тижнів тому.

🔻 20 лютого МЗС України повідомило, що Росія заблокувала ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС.

🔻 12 лютого міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що росіяни свідомо експлуатують обладнання ЗАЕС таким чином, щоб Україна в майбутньому не могла підключити її до енергомережі.

🔻 20 січня Гендиректор МАГАТЕ закликав якнайшвидше створити зону безпеки навколо ЗАЕС.

🔻18 січня МАГАТЕ розпочав роботу на Чорнобильській та Рівненській АЕС.

🔻17 січня Рафаель Гроссі повідомив, що місія МАГАТЕ розпочинає роботу на Рівненській АЕС.

🔻16 січня стало відомо, що місія МАГАТЕ прибула на Південноукраїнську АЕС.

🔻 10 січня в Держатомрегулюванні повідомили, що найближчим часом постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії розгорнуть на всіх українських АЕС.