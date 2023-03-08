Замість F-16. Західні ракети «повітря-повітря» можуть встановити на українські винищувачі
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Принаймні, таку можливість шукають військові США, які хочуть забезпечити Україну додатковою вогневою потужністю.
Про це пише видання Politico, посилаючись на чиновників Міноборони США. Йдеться про ракети середньої дальності АІМ-120, які використовують на західних винищувачах, наприклад, F-16. Ними планують оснастити українські МіГи. Яким буде результат такої колабораціїї, американські чиновники поки не прогнозують, адже системи у літаків зовсім різні, тому можуть виникнути складнощі у «комунікації» ракети і літака.
«Ракета не тільки повинна бути фізично встановлена на літаку, вона також повинна «розмовляти» з радаром літака», – пояснює видання.
АІМ-120 вже є на озброєнні в Україні, але їх використовують в системах протиповітряної оборони NASAMS.
Західні ракети на українських МіГах допоможуть ЗСУ посилити свою протиповітряну оборону під час великого наступу. А він, на думку джерел видання, розпочнеться за шість-вісім тижнів.
🔻 26 лютого телеканал CNN повідомив, що Зеленський надішле США новий список необхідного озброєння, включно з F-16.
🔻 25 лютого Джо Байден заявив, що наразі виключає передачу Україні американських легких винищувачів четвертого покоління F-16.
🔻 19 лютого Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав, що виступає за підтримку надання Україні передового озброєння та літаків.
🔻 16 лютого Європарламент закликав до річниці війни надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.