Замість F-16. Західні ракети «повітря-повітря» можуть встановити на українські винищувачі

додаткова вогнева потужність

Військовослужбовці стоять біля гарпуна A-84, протикорабельних ракет і ракет класу «повітря-повітря» AIM-120 і AIM-9, які готуються до тренувань у Тайвані, 17 серпня 2022 року

Принаймні, таку можливість шукають військові США, які хочуть забезпечити Україну додатковою вогневою потужністю.

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Про це пише видання Politico, посилаючись на чиновників Міноборони США. Йдеться про ракети середньої дальності АІМ-120, які використовують на західних винищувачах, наприклад, F-16. Ними планують оснастити українські МіГи. Яким буде результат такої колабораціїї, американські чиновники поки не прогнозують, адже системи у літаків зовсім різні, тому можуть виникнути складнощі у «комунікації» ракети і літака.

«Ракета не тільки повинна бути фізично встановлена на літаку, вона також повинна «розмовляти» з радаром літака», – пояснює видання.

АІМ-120 вже є на озброєнні в Україні, але їх використовують в системах протиповітряної оборони NASAMS.

Західні ракети на українських МіГах допоможуть ЗСУ посилити свою протиповітряну оборону під час великого наступу. А він, на думку джерел видання, розпочнеться за шість-вісім тижнів.

🔻 26 лютого телеканал CNN повідомив, що Зеленський надішле США новий список необхідного озброєння, включно з F-16.

🔻 25 лютого Джо Байден заявив, що наразі виключає передачу Україні американських легких винищувачів четвертого покоління F-16.

🔻 19 лютого Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі сказав, що виступає за підтримку надання Україні передового озброєння та літаків.

🔻 16 лютого Європарламент закликав до річниці війни надати Україні літаки і все необхідне для перемоги.