Нацбанк ухвалив рішення відкликати ліцензію «Айбокс Банку» та ліквідувати його

Із 7 березня поповнення банківських карток в терміналах «Айбоксу» вже неможливе.

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Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Частка фінустанови становила 0,1% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність українського банківського сектору, зазначили в повідомленні.

Причиною ліквідації «Айбоксу» стало неналежне виконання банком своїх обов’язків, зокрема, здійснення перевірки щодо клієнтів, ризик ділових відносин з якими є високим, і розробка та впровадження внутрішніх документів з питань ПВК/ФТ з урахуванням вимог законодавства.

Окрім того, впродовж двох останніх років Нацбанк двічі надсилав письмові застереження фінустанові, двічі зупиняв окремі види операцій «Айбоксу», відсторонив посадову особу від посади, накладав штрафи.

Пресслужба також додала, що кожен вкладник «Айбокс Банку» отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, крім випадків, передбачених законом.