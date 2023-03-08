Неправомірна фіндопомога: у Польщі призупинили виплати 3200 українцям

Українці за кордоном

Польське Управління соцстрахування (ZUS) намагається повернути близько 2 млн злотих (понад $ 430 тис.), що були нараховані українцям, які вже поїхали з Польщі, повідомляє Rzeczpospolita.

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Йдеться про виплати допомоги на дітей (за програмами "500+", "Сімейний капітал") українцям, які поїхали з Польщі більш ніж на 30 днів, однак не повідомили про це в ZUS.

«ZUS послідовно виносить подальші рішення щодо неправомірно зібраних пільг і зобов’язує бенефіціарів повернути їх», — каже речник Управління соцстрахування Павел Жебровський.

За його словами, установа має два роки, щоб повернути усі переплачені кошти. Наразі вилучено вже 35,3 тис. злотих (приблизно $ 7622).

«Якщо український біженець хоче скористатися пільгами в нашій країні, він не може залишити Польщу більше ніж на 30 днів. Проте з'ясовувати, хто пішов, довелося довго», — зазначають у виданні.

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Справа у тому, що зміни до польського законодавства, які дозволяють ZUS дізнатись у прикордонників, коли громадяни України виїхали з Польщі, набули чинності лише 28 січня 2023 року. До цього соцпрацівники мали лише інформацію про дату закінчення терміну перебування в Польщі, який вважається законним.

За місяць дії нової норми закону ZUS призупинив виплату допомоги приблизно 3200 громадянам України.

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«Якщо ці люди повернуться до Польщі протягом 30 днів з дати виїзду, вони не втратять законність свого перебування в Польщі та виплату допомоги буде відновлено. Утримання платежу одразу після дня від’їзду на підставі зміненого акту дозволило нам уникнути переплати допомоги», — пояснив Жебровський.

Втім за інформацією юристів, багато українців втратили фіндопомогу у Польщі несправедливо.

«Ми часто чуємо, що люди, які покинули Польщу на кілька днів, втратили статус біженця, який вони отримали на підставі Спеціального акту. Хоча закон дозволяє їм виїхати не довше ніж на 30 днів, прикордонна служба не фіксує їх повернення у відповідному журналі. Якщо вони повертаються до Польщі і не декларують, що повертаються до нашої країни у зв’язку із втечею від війни, то втрачають доступ до польського медичного обслуговування та пільг», — каже член правління Асоціації правового втручання Малгожата Язвінська.

🔻 7 березня заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Мацей Вонсік заявив, що Польща готова закрити для Білорусі «вікно» у світ.

🔻 5 березня у Польщі підпалили машину швидкої допомоги, яку мали передати Україні.

🔻 27 лютого речниця Єврокомісії Дана Спінант повідомила, що Єврокомісія та Польща запускають ініціативу з пошуку депортованих до РФ українських дітей.