Німеччина передала Україні ще дві САУ «Гепард»

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Берлін – Загальна кількість «Гепардів», наданих Києву сягнула 34 одиниць. До них було надіслано також 6 тисяч зенітних боєприпасів.

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Про це йдеться на сайті німецького уряду, який оновив перелік наданої Україні допомоги.

До нового пакету озброєння увійшли ще два автомобіля для прикордонників на додачу вже переданих 120 та шість мобільних антенних систем. Раніше Київ отримав 24 такі системи.

Усе озброєння було надано із запасів промисловості.

У Бундестазі також анонсували передачу Україні ще 13 броньованих мостоукладачів «Бобер» та 500 пістолетів SFP9.

Нагадаємо, сьогодні очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що німецькі «Леопарди» надійдуть в Україну до кінця березня. Разом з 18 БМП із Німеччини також будуть передані 3 португальських «Леопарда».

🔻3 березня Німеччина передала ЗСУ дев'ять броньованих мостоукладачів «Бобер».

🔻 2 березня канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що у найближчі тижні Україна отримає чергову партію «Гепардів» та системи «Іріс-T».

🔻 14 лютого Німеччина підписала контракти з концерном Rheinmetall про відновлення виробництва боєприпасів для зенітних установок «Гепард», які країна поставила Києву.

🔻 8 лютого влада Німеччини повідомила, що в Україну поставили 2 зенітних самохідних установки «Гепард» та 6 тисяч зенітних боєприпасів, 5 автомобілів для прикордонників, 29 електрогенераторів, 6 вантажівок із гаковою системою завантаження, 6 мобільних антенних систем, 10 контейнерів.