Посли G7 звернулись до новопризначеного директора НАБУ

звернення великої сімки

Свої вітання і головний месседж Семену Кривоносу вони опублікували у твітері японського головування групи послів країн G7 у Києві.

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«Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро. Вона має бути вільною від будь-якого політочного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє у боротьбі з корупцією», – йдеться у повідомленні.

Посли G7 вітають Семена Кривоноса з призначенням на посаду директора @nab_ukr. Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро. Вона має бути вільною від будь-якого політичного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє у боротьбі з корупцією в 🇺🇦. — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) March 7, 2023

Нагадаємо, Кривоноса призначили на посаду 6 березня. Тоді ж у своємо першому зверненні на новій посаді він заявив: «Основним показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер, перед тим як лише подумати про те, щоб вчинити корупційний злочин буде боятись Бога, народу України та НАБУ».