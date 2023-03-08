звернення великої сімки

Посли G7 звернулись до новопризначеного директора НАБУ

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Семен Кривонос
Семен Кривонос © Семен Кривонос / Фейсбук
Автор тексту: Оксана Козлова

Свої вітання і головний месседж Семену Кривоносу вони опублікували у твітері японського головування групи послів країн G7 у Києві. 

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«Ми будемо уважно стежити за роботою Бюро. Вона має бути вільною від будь-якого політочного та іншого втручання, враховуючи життєво важливу роль, яку НАБУ відіграє у боротьбі з корупцією», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Кривоноса призначили на посаду  6 березня. Тоді ж у своємо першому зверненні на новій посаді він заявив: «Основним показником ефективності буду вважати, коли кожен корупціонер, перед тим як лише подумати про те, щоб вчинити корупційний злочин буде боятись Бога, народу України та НАБУ».

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