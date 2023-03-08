Протести в Грузії: президентка підтримала мітингувальників, США та ЄС розкритикували законопроєкт

суперечливий закон

Десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти ухвалення законопроєкту про «іноземних агентів»

Десятки тисяч людей вийшли на мітинг проти ухвалення законопроєкту про «іноземних агентів». Після сутичок між мітингувальниками та правоохоронцями силовикам вдалося відтіснили учасників протесту від будівлі парламенту у Тбілісі.

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Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі висловила свою підтримку нації та пообіцяла накласти вето на законопроєкт, якщо партія «Грузнська мрія» його ухвалить.

Про це повідомило видання «Эхо Кавказа».

«Мене не цікавить його (закону – ред.) розгляд… Мене цікавить лише майбутнє Грузії, Конституція, гарантом якої я є. У ній написано, що всі держінститути – насамперед я, але також уряд, влада – зобов'язані зробити все, щоб Грузія опинилася в Європі», — сказала Зурабішвілі.

Ухвалення законопроєкту може мати серйозні наслідки для відносин Грузії з ЄС – Боррель

Високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що «цей закон несумісний з цінностями і стандартами ЄС», а його остаточне ухвалення «може мати серйозні наслідки для наших відносин».

«Закон в його нинішньому вигляді ризикує надати стримуючий вплив на громадянське суспільство і ЗМІ з негативними наслідками для багатьох грузинів, які отримують вигоду від їх роботи. Цей закон суперечить проголошеній Грузією меті вступу до Європейського Союзу, яку підтримує переважна більшість грузинських громадян», – цитує Борреля Дипломатична служба ЄС.

Дипломат закликав Тбілісі дотримуватись своїх зобов’язань щодо просування демократії, верховенства права та прав людини і нагадав про право людей на мирний протест.

Сполучені Штати пригрозили санкціями

Речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що Білий дім може накласти накласти санкції на відповідальних за придушення протестів у Грузії.

«Ми уважно стежимо за подіями останніх годин у Грузії. Ми бачимо повідомлення з Тбілісі, згідно з якими проти демонстрантів було застосовано сльозогінний газ та інші засоби для придушення протестів», – наголосив Прайс під час брифінгу в Вашингтоні.

За його словами, в Сполучених Штатів «є низка інструментів, які дозволяють притягнути до відповідальності будь-кого в будь-якій країні за втручання у реалізацію того, що є універсальним правом людини».

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🔻 7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу», який значною мірою наслідує російське законодавство про «іноагентів». Після цього тисячі людей вийшли на протести під парламент.