Протести проти закону про іноагентів: владі Грузії висунули ультиматум

«НІ» ЗАКОНУ ПРО ІНОАГЕНТІВ

Тбілісі – Біля будівлі парламенту у Тбілісі було озвучено дві вимоги до влади: відхилити законопроєкт про іноагентів та звільнити усіх затриманих вчора протестувальників.

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Таку заяву зробив лідер партії «Стратегія Агмашенебелі» Георгій Вашадзе, повідомляє телеканал Formula. На виконання цих вимог він дав владі годину. Які дії будуть за цим, він не повідомив.

Громадські організації повідомили, що припиняють співпрацю з урядом, поки законопроєкт не буде відкликано. Про це пише Радіо Свобода.

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«Ми відмовляємося брати участь у зустрічах з представниками влади. Ми будемо не співпрацювати з ними в робочих групах і дорадчих радах Ми продовжуватимемо піклуватися та підтримувати права дітей, жінок, людей похилого віку, працівників, людей з обмеженими можливостями та інших уразливих груп Ми продовжуватимемо боротися за європейське майбутнє Грузії», — йдеться у спільній заяві.

На мітинг вийшло більше десяти тисяч людей. Протестувальники пронесли прапори Грузії та ЄС центральним проспектом Руставелі до парламенту, вигукуючи «Ні російському закону». Були також і українські прапори.

7 березня грузинські правоохоронці затримали 66 протестувальників «за фактами дрібного хуліганства та непокори законній вимозі правоохоронця», повідомило МВС Грузії. Мережею шириться відео лікарень Тбілісі після вчорашніх протестів.

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7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та ЗМІ, понад 25% доходів яких отримано з-за кордону.

Згідно з документом, організація, яку вважають агентом іноземного впливу, має бути обов'язково зареєстрована з таким статусом у Державному реєстрі. Під час процедури вона повинна відобразити отримувані доходи, а надалі щороку заповнювати фінансову декларацію.

За ухилення від реєстрації як агента іноземного впливу чи незаповнення декларації передбачено штраф — 25 тисяч ларі, або приблизно 9 тисяч доларів.

Згідно з законопроєктом «Про реєстрацію іноземних агентів», будь-яка фізична та юридична особа, яка отримує фінансування з-за кордону, буде зобов'язана зареєструватися як іноземний агент.

Невиконання або неналежне виконання обов'язку, передбаченого законом «Про реєстрацію іноземних агентів», тягне за собою кримінальну відповідальність і каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.