«НІ» ЗАКОНУ ПРО ІНОАГЕНТІВ

Протести у Грузії: в країні тривають марші проти закону про іноагентів

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Проест проти закону про іноагентів, Тбілісі, 8 березня 2023
Проест проти закону про іноагентів, Тбілісі, 8 березня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Автор тексту: RFI Підписатися
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Тбілісі – У Тбілісі не вщухають протести через законопроєкт про «іноагентів». 8 березня люди почали активно сходитися на нові мітинги, у грузинській столиці заплановано одразу кілька акцій.

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Грузинські видання та публікують відео із протестів.

О 15 годині у Тбілісі та ще десяти містах Грузії почався жіночий марш.

Жіночий марш у Тбілісі, 8 березня 2023
Жіночий марш у Тбілісі, 8 березня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

Учасниці демонстрації також протестують проти закону про «іноагентів».

Жіночий марш у Тбілісі, 8 березня 2023
Жіночий марш у Тбілісі, 8 березня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE
Жіночий марш у Тбілісі, 8 ерезня 2023
Жіночий марш у Тбілісі, 8 ерезня 2023 © REUTERS / IRAKLI GEDENIDZE

На вечір мітинг збирає грузинська опозиція — «Єдиний національний рух Грузії» та «Європейська Грузія». 

Під гаслами «Ні російському закону» о 18-тій годині зберуться студенти.

Ввечері усі акції об’єднаються в одну перед будівлею парламенту.

Напередодні протест під парламентом закінчився сутичками з поліцією та арештами. 

► Дивіться також: Протести в Грузії: народ проти закону про іноагентів

► Читайте також: Іноагенти в Грузії: законопроєкт, який вивів опозицію на вулиці

7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та ЗМІ, понад 25% доходів яких отримано з-за кордону.

Згідно з документом, організація, яку вважають агентом іноземного впливу, має бути обов'язково зареєстрована з таким статусом у Державному реєстрі. Під час процедури вона повинна відобразити отримувані доходи, а надалі щороку заповнювати фінансову декларацію.

За ухилення від реєстрації як агента іноземного впливу чи незаповнення декларації  передбачено штраф — 25 тисяч ларі, або приблизно 9 тисяч доларів.

Згідно з законопроєктом «Про реєстрацію іноземних агентів», будь-яка фізична та юридична особа, яка отримує фінансування з-за кордону, буде зобов'язана зареєструватися як іноземний агент.

Невиконання або неналежне виконання обов'язку, передбаченого законом «Про реєстрацію іноземних агентів», тягне за собою кримінальну відповідальність і каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.

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