Протести у Грузії: в країні тривають марші проти закону про іноагентів

Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та ЗМІ, понад 25% доходів яких отримано з-за кордону.

Згідно з документом, організація, яку вважають агентом іноземного впливу, має бути обов'язково зареєстрована з таким статусом у Державному реєстрі. Під час процедури вона повинна відобразити отримувані доходи, а надалі щороку заповнювати фінансову декларацію.

За ухилення від реєстрації як агента іноземного впливу чи незаповнення декларації передбачено штраф — 25 тисяч ларі, або приблизно 9 тисяч доларів.

Згідно з законопроєктом «Про реєстрацію іноземних агентів», будь-яка фізична та юридична особа, яка отримує фінансування з-за кордону, буде зобов'язана зареєструватися як іноземний агент.

Невиконання або неналежне виконання обов'язку, передбаченого законом «Про реєстрацію іноземних агентів», тягне за собою кримінальну відповідальність і каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.