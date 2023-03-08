Протести у Грузії: в країні тривають марші проти закону про іноагентів
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Тбілісі – У Тбілісі не вщухають протести через законопроєкт про «іноагентів». 8 березня люди почали активно сходитися на нові мітинги, у грузинській столиці заплановано одразу кілька акцій.
Грузинські видання та публікують відео із протестів.
О 15 годині у Тбілісі та ще десяти містах Грузії почався жіночий марш.
Учасниці демонстрації також протестують проти закону про «іноагентів».
На вечір мітинг збирає грузинська опозиція — «Єдиний національний рух Грузії» та «Європейська Грузія».
Під гаслами «Ні російському закону» о 18-тій годині зберуться студенти.
Ввечері усі акції об’єднаються в одну перед будівлею парламенту.
Напередодні протест під парламентом закінчився сутичками з поліцією та арештами.
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7 березня парламент Грузії схвалив у першому читанні законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу».
Законопроєкт «Про прозорість іноземного впливу» передбачає реєстрацію як агентів іноземного впливу некомерційних юридичних осіб та ЗМІ, понад 25% доходів яких отримано з-за кордону.
Згідно з документом, організація, яку вважають агентом іноземного впливу, має бути обов'язково зареєстрована з таким статусом у Державному реєстрі. Під час процедури вона повинна відобразити отримувані доходи, а надалі щороку заповнювати фінансову декларацію.
За ухилення від реєстрації як агента іноземного впливу чи незаповнення декларації передбачено штраф — 25 тисяч ларі, або приблизно 9 тисяч доларів.
Згідно з законопроєктом «Про реєстрацію іноземних агентів», будь-яка фізична та юридична особа, яка отримує фінансування з-за кордону, буде зобов'язана зареєструватися як іноземний агент.
Невиконання або неналежне виконання обов'язку, передбаченого законом «Про реєстрацію іноземних агентів», тягне за собою кримінальну відповідальність і каратиметься штрафом або позбавленням волі на строк до 5 років.