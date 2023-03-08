Росії не вдається розвинути успіх в наступі під Бахмутом – Череватий

епіцентр бойових дій

Українська армія наносить вогонь по військам РФ, через це росіяни не можуть просуватися далі і досягати тактичних перемог.

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Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі нацмарафону.

За його словами, Бахмут і надалі залишається головним епіцентром бойових дій. За минулу добу в районі міста зафіксували 35 обстрілів і 12 бойових зіткнень, а по всьому Бахмутському напрямку – 102 обстріли.

Також Череватий додав, що у зв'язку з великими втратами, злочинна організація Вагнера, яка є головною штурмовою силою РФ, підсилена підрозділом повітряно-десантних військ.

«Проте потужні удари з артилерії чи авіації наносить саме регулярне військо», – зауважив речник угруповання.

З огляду на позицію керівництва країни, наші захисники будуть і надалі тримати місто, адже не хочуть «відкрити дорогу» для захоплення ключових міст на сході України.

«Ми розуміємо, що після Бахмута вони могли піти далі. Вони могли б піти до Краматорська, вони могли б піти до Слов'янська, це була б відкрита дорога для росіян після Бахмута в інші міста України в донецькому напрямку. Ось чому там стоять наші хлопці», – сказав глава держави в інтерв'ю CNN.