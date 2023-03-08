РФ атакувала чотири області: пошкоджені будинки, одна людина поранена

росія атакує мирне населення

Уранці 8 березня російські війська накрили вогнем громади в Марганецьку громаду Дніпропетровській області. 7 березня ворог обстрілював Херсонщину та Харківщину. А от для Донеччини минула доба стала першою з 24 лютого минулого року, коли не постраждав жоден цивільний.

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Херсонщина

Минулої доби російські війська 61 раз вдарили по області. Росія випустила майже 360 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків та БПЛА по населених пунктах.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської ОДА.

Житлові квартали Херсона чотири рази потрапили під російський вогонь. Унаслідок атаки в місті пошкоджені приватні будинки, одна людина зазнала поранень.

Дніпропетровщина

Ніч проти 8 березня в Дніпропетровській області минула без обстрілів. Проте на ранок російські війська накрили вогнем Марганецьку громаду.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Росія наносила удари з важкої артилерії. Наразі всі деталі та наслідки атаки уточнюються.

Харківщина

Упродовж минулої доби, 7 березня, щонайменше 18 населених пунктів у Харківському, Чугуївському та Куп'янському районах області потрапили під російський вогонь.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Під обстрілами з мінометів, РСЗВ танків та бойової авіації опинилися Дворічна Куп'янського району та Вовчанськ Чугуївського району.

Минулось без постраждалих серед цивільних, зазначив Синєгубов.

Донеччина

Минула доба, 7 березня, стала першою добою з 24 лютого минулого року, коли в Донецькій області не постраждав жоден цивільний.

Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко.

Росіяни завдали ракетного удару по Мемрику Новогродівської ТГ. Унаслідок атаки пошкоджені три будинки.

Під обстріли РФ потрапила Авдіївка – снаряди влучили на територію трьох вулиць та на околиці АКХЗ. Російські війська обстріляли Красногорівку і Кам'янку Очеретинської громади, а також Курахове і Курахівку Курахівської громади.

За повідомленням голови ОДА, росіяни нтенсивно стріляли по населених пунктах Горлівського напрямку. Унаслідок п’ятьох обстрілів пошкоджені 18 будинків та школа в Костянтинівці. Гучно було на околицях Часовоярської і Торецької громад. Через атаку РФ пошкоджені п’ять будинків у Васюківці та чотири – у Федорівці Соледарської громади.

🔻 6 березня РФ скидала боєприпаси з дронів по Херсонщині. Під артилерійський вогонь потрапило смт Козацьке Новокаховської громади.

🔻 У ніч проти 6 березня російські війська обстріляли Донецьку область. Одна людина загинула та п'ятеро поранені внаслідок атаки.

🔻 5 березня росіяни обстріляли село на Херсонщині. Загинула жінка та двоє дітей.

🔻 5 березня російські війська обстріляли прикордонні населені пункти області. Під вогонь потрапили Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.