РФ завдала 22 авіаудари та здійснила 29 обстрілів з РСЗВ по території України

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Росіяни використали під час обстрілів один БпЛА типу «Шахед-136», який ліквідували ЗСУ. Також українські захисники успішно відбили атаки РФ в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута та Іванівського, повідомляє Генштаб.

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В населеному пункті Кремінна Луганської області фіксують виселення місцевих жителів з їх приватних будинків.

За даними Генштабу, це робить «місцева окупаційна так звана "влади" за підтримки російських військовослужбовців для додаткового розміщення новоприбулих представників збройних сил РФ».

У зведені також зазначають, що серед мобілізованих до збройних сил РФ «відзначається різке зростання рівня невдоволення діями керівного складу».

«Основною причиною невдоволення є збільшення кількості фактів використання в якості штурмовиків тих росіян, які проходили попередню підготовку для проходження служби в лавах підрозділів забезпечення та не мають бойового досвіду. Це призводить до різкого збільшення кількості втрат, а "тиловики" не згодні йти на смерть», — додали у Генштабі.

Авіація Сил оборони України за добу завдала 11 ударів по районах зосередження РФ та 1 удару по позиції зенітно-ракетного комплексу росіян. Також українські підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили командний пункт РФ.

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🔻 8 березня речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявив, що Росії не вдається розвинути успіх в наступі під Бахмутом.

🔻 Уранці 8 березня російські війська накрили вогнем громади в Марганецьку громаду Дніпропетровській області. А 7 березня РФ обстрілював Херсонщину, Харківщину та Донеччину.