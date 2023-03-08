РФ не зможе повністю зайняти Донбас у 2023 році — розвідка США

ПРОРАХУНОК ПУТІНА

Путін помилився в оцінці можливостей Збройних Сил України та ступені їхнього успіху на полі бою.

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Про це йдеться у щорічній оцінці загроз розвідувальної спільноти США.

«Російські військові продовжать стикатися з проблемами виснаження, нестачі персоналу та падінням духу. Це робить їх вразливими для української контратаки»,— зазначають у розвідці.

Оголошення Путіним часткової мобілізації здебільшого непідготовлених резервістів скоротить нестачу персоналу в найближчій перспективі, але ризикує підірвати російську внутрішню підтримка конфлікту, вказано у звіті.

У розвідці підкреслюють, що повністю наслідки російської часткової мобілізації почнуть відчуватися лише навесні та влітку. Хоч армія РФ і зосередилась на Донбасі, взяти повністю під контроль цей регіон до кінця року вони не зможуть:

«Так звана військова спецоперація Росії проти України не дала результату, на який розраховував Путін».

🔻3 березня у британській розвідці зазначили, що РФ, ймовірно, не зможе використати нові військові розробки проти України.

🔻1 березня британська розвідка повідомляла, що у РФ вичерпуються запаси безпілотників.

🔻28 лютого розвідка Італії повідомляла, що росіяни потребують паузи для підготовки до тривалої війни. За даними спецслужб, Москва намагатиметься використати перерву для перезапуску російського військово-промислового комплексу, який починає відчувати вплив західних санкцій.