СБУ запобігла розкраданню державного газу на майже ₴100 млн

Енергетика

СБУ викрила схему розкрадання природного газу, який належить ТОВ «Оператор газотранспортної системи України». 8 березня 2023 року.

Правоохоронці викрили та заблокували масштабну схему привласнення промислових обсягів природного газу, який належить ТОВ «Оператор газотранспортної системи України».

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За даними слідства, у махінаціях із газом брав участь менеджмент приватної компанії, яка займається продажем блакитного палива.

«Для здійснення оборудки її організатори подали Оператору ГТС підроблені банківські гарантії виконання зобов’язання на загальну суму 195 млн грн, що дало змогу закачати природний газ в газосховища без фактичного розрахунку за сировину», — йдеться у повідомлені.

За матеріалами Служби безпеки суд арештував майже 3,5 млн м³ природного газу, який комерсанти викрали у держави. Наразі триває розслідування у межах кримінального провадження щодо привласнення держмайна (ч. 5 ст. 191 ККУ).

🔻 6 березня СБУ вилучила нафтопродукти «Укрнафти» та «Укртатнафти» на майже ₴800 млн.

🔻 1 лютого Співробітники Служби безпеки оголосили топменеджменту ПАТ «Укртатнафта» про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень та провели обшуки за місцем проживання фактичних власників, зокрема, в домі олігарха Ігоря Коломойського.

🔻 4 жовтня олігарх Ігор Коломойський прибув у київський офіс Національного антикорупційного бюро України.

🔻 18 вересня детективи НАБУ провели обшук у Ігоря Коломойського.