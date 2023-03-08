ЗБРОЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Сеул – Йдеться про артилерійські установки «Краб». Таку інформацію повідомив агенції офіційний представник відділу оборонних закупівель у Сеулі.

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Цей дозвіл став першим підтвердженням того, що Південна Корея погодилася хоча б опосередковано надавати зброю Україні.

САУ «Краб» складається з компонентів кількох країн. Його передача не передбачає повної південнокорейської системи озброєння.

Ця самохідна гаубиця створена шляхом поєднання південнокорейського шасі K9 Thunder, вежі британської BAE Systems, 155-мм гармати французької Nexter Systems і польської системи управління вогнем. Виробником «Крабів» є польська компанія Huta Stalowa Wola.

За словами директора європейсько-азійського відділу Бюро міжнародного співробітництва Кім Хьона Чела, бюро контролю за технологіями Адміністрації оборонних закупівель (DAPA) розглянуло та схвалило передачу південнокорейського шасі гаубиці.

«Ми прийняли рішення надати ліцензію на експорт до Польщі», — сказав Кім Хьон Чел.

🔻30 січня генсек НАТО закликав Сеул збільшити військову підтримку України.