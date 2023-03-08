Таємна подорож суден: Іран передав РФ мільйони набоїв і сотні тисяч снарядів

200 контейнерів зі зброєю для рф

У січні Росія вивезла вантажними суднами 200 контейнерів зі зброєю з іранського порту. На бортах кораблів під російським прапором було близько 300 тисяч снарядів для реактивних систем залпового вогню, мінометів і кулеметів, а також 10 тисяч бронежилетів і касок.

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Про це пише Sky News.

Росія платить за боєприпаси готівкою і в такий спосіб обходить санкції Заходу.

Джерела Sky News підкреслюють, що Кремль продовжує використовувати Іран як «тилову базу».

Є очікування, що така підтримка буде ще більшою, вважає Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

Дипломат сказав, що його не здивувало те, що Іран нібито постачає боєприпаси до Росії. Пристайко також закликав Ісламську Республіку припинити бути на «неправильній стороні історії».

🔻 25 лютого представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Іран та Росія поглиблюють співпрацю в оборонній сфері.