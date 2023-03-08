Це було б компліментом, але це не наші дії — Резніков про диверсії на газогонах

Північні потоки

«Для мене це доволі дивна історія, яка не має нічого спільного з нами. Це було б певним компліментом для наших спеціальних сил, але це не наші дії», — сказав український міністр оборони у Стокгольмі перед початком зустрічі з колегами з країн ЄС.

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Додавши, що усі деталі диверсії встановить офіційне слідство.

7 березня американське видання The New York Times (NYT) опублікувало статтю з покликанням на власні джерела та дані розвідки, в якій припускають, що за вибухами на газогонах «Північні потоки» у Балтійському морі стоять неурядові групи, до складу яких могли входити росіяни та українці.

Того ж дня спільне розслідування опублікували німецькі видання ARD, Kontraste, SWR і Zeit. Тут йдеться, що німецькі слідчі ідентифікували судно, яке, ймовірно, використали для підриву «Північних потоків». Начебто це яхта, орендована в польської компанії, яка, ймовірно, належить двом українцям. Але, хто стоїть за диверсією, як пише Zeit, слідство ще не встановило.

Західній розвідці вже давно відме ім’я спонсора підриву газогонів РФ, про це пише вже британська The Times. За даними видання, це українець, але не пов'язаний з урядом Зеленського, а його особу не розкривають, бо посадовці НАТО хотіли запобігти сварці між Україною та Німеччиною на тлі перемов про постачання Україні танків «Леопардів».

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок закликала не робити передчасних висновків щодо вибухів на «Північних потоках».

У вересні 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток газопроводів «Північний потік-1» та «Північний потік-2», неушкодженою залишилася одна з труб «Північного потоку-2». Цей газогін так і не був введений в експлуатацію: через вторгнення Росії в Україну він потрапив під санкції.

«Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідти він розподілявся по країнах Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що на газопроводах стались вибухи, проте хто стоїть за цим слідство ще не встановило. Водночас у США, Великій Британії та Євросоюзі заявили про цілеспрямовану диверсію. Російська влада покладає відповідальність на США та їхні союзників.