ЗУСТРІЧ У СТОКГОЛЬМІ

Україна очікує на ППО та мільйон снарядів — Резніков

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Міністр оборони України Олексій Резніков
Міністр оборони України Олексій Резніков © AP - Fredrik Sandberg
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Стокгольм – Про це Олексій Резніков повідомив перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі. 

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Він зазначив, що обговорить з партнерами пріоритети України, передає Укрінформ. 

«Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси», — сказав Резніков.  

Глава Міноборони також привітав ініціативу свого естонського колеги Ханно Певкура про поставку Україні одного мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм. 

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Крім того, Резніков підкреслив важливість продовження поставок в Україну Леопардів та інших БМП, що дасть змогу здійснити контрнаступ. 

«Ми будемо говорити про зброю, швидкість у прийнятті рішень і солідарність», — написав Олексій Резніков у Twitter. 

🔻 4 березня Олексій Резніков повідомив, що Україні потрібно 250 тисяч снарядів щомісяця.

🔻3 березня стало відомо, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.

🔻2 лютого у ЄС повідомили про бажання розширити тренувальну місію для ЗСУ.

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