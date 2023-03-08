Україна очікує на ППО та мільйон снарядів — Резніков

ЗУСТРІЧ У СТОКГОЛЬМІ

Стокгольм – Про це Олексій Резніков повідомив перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі.

Реклама Читати продовження

Він зазначив, що обговорить з партнерами пріоритети України, передає Укрінформ.

«Пріоритетом номер один є системи протиповітряної оборони, а також боєприпаси, боєприпаси та ще раз боєприпаси», — сказав Резніков.

Глава Міноборони також привітав ініціативу свого естонського колеги Ханно Певкура про поставку Україні одного мільйона снарядів для артилерійських систем калібру 155 мм.

►Читайте також: Міністр оборони Естонії прибув до Києва, щоб особисто передати військову допомогу для України

Крім того, Резніков підкреслив важливість продовження поставок в Україну Леопардів та інших БМП, що дасть змогу здійснити контрнаступ.

«Ми будемо говорити про зброю, швидкість у прийнятті рішень і солідарність», — написав Олексій Резніков у Twitter.

The meeting of EU #DefMin started in Sweden. I’m happy to be here. We will talk about weapons, speed in decisions & solidarity. Thank you to @PlJonson & @JosepBorrellF for organisation the meeting with our EU colleagues! Support is strong. Our partners are with us until victory. — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 8, 2023

🔻 4 березня Олексій Резніков повідомив, що Україні потрібно 250 тисяч снарядів щомісяця.

🔻3 березня стало відомо, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.

🔻2 лютого у ЄС повідомили про бажання розширити тренувальну місію для ЗСУ.