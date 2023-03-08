12 років тюрми для бійця «ДНР» – рішення суду
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Житель Донеччини, перебуваючи в складі незаконного збройного формування «ДНР», чинив збройний опір і протидіяв правоохоронцям та військовослужбовцям ЗСУ. Його визнали винним в участі в терористичній організації.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Займаючи посаду заступника командира роти окремого штурмового батальйону «Сомалі», зловмисник виїжджав на бойові позиції, забезпечував боєготовність підрозділів, навчав бойовиків, здійснював бойові чергування, йдеться в повідомленні.
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