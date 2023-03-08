12 років тюрми для бійця «ДНР» – рішення суду

Штурмовика батальйону «Сомалі» позбавили волі до 12 років © Офіс Генерального прокурора

Автор тексту: Олександра Стара

Житель Донеччини, перебуваючи в складі незаконного збройного формування «ДНР», чинив збройний опір і протидіяв правоохоронцям та військовослужбовцям ЗСУ. Його визнали винним в участі в терористичній організації.