ЄС виділить додаткові два мільярда євро для фінансування військової допомоги Україні

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Ці кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру, який фінансує постачання озброєння для України.

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Таке рішення ухвалили сьогодні посли ЄС, вказано на сторінці шведського головування у Євросоюзі.

«Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», — йдеться у дописі.

#COREPERII Today, EU Ambassadors approved an additional €2 billion to the European Peace Facility. This decision sends a clear signal of the EU’s enduring commitment to military support for Ukraine and other partners. pic.twitter.com/T4U44gak4Q — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 8, 2023

Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі проходить неформальна зустріч міністрів оборони країн ЄС. Олексій Резніков повідомив, що Україна очікує на ППО та мільйон снарядів.

«З підтримкою партнерів Україна обов'язково переможе», — зазначив міністр оборони.

🔻3 березня стало відомо, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.

🔻3 лютого Європейський фонд миру надіслав ЗСУ 157 позашляховиків.

🔻2 лютого Рада Євросоюзу виділила € 500 млн на військову допомогу Україні.