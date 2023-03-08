ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

ЄС виділить додаткові два мільярда євро для фінансування військової допомоги Україні

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Прапори ЄС / ілюстративне фото
Прапори ЄС / ілюстративне фото © AP - Virginia Mayo
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Ці кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру, який фінансує постачання озброєння для України. 

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Таке рішення ухвалили сьогодні посли ЄС, вказано на сторінці шведського головування у Євросоюзі.  

«Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», — йдеться у дописі. 

Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі проходить неформальна зустріч міністрів оборони країн ЄС. Олексій Резніков повідомив, що Україна очікує на ППО та мільйон снарядів.

«З підтримкою партнерів Україна обов'язково переможе», — зазначив міністр оборони.

🔻3 березня стало відомо, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.

🔻3 лютого Європейський фонд миру надіслав ЗСУ 157 позашляховиків. 

🔻2 лютого Рада Євросоюзу виділила € 500 млн на військову допомогу Україні.

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