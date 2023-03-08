ЄС виділить додаткові два мільярда євро для фінансування військової допомоги Україні
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Ці кошти будуть спрямовані до Європейського фонду миру, який фінансує постачання озброєння для України.
Таке рішення ухвалили сьогодні посли ЄС, вказано на сторінці шведського головування у Євросоюзі.
«Це рішення надсилає чіткий сигнал про незмінну відданість ЄС військовій підтримці України та інших партнерів», — йдеться у дописі.
#COREPERII Today, EU Ambassadors approved an additional €2 billion to the European Peace Facility. This decision sends a clear signal of the EU’s enduring commitment to military support for Ukraine and other partners. pic.twitter.com/T4U44gak4Q— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) March 8, 2023
Нагадаємо, сьогодні у Стокгольмі проходить неформальна зустріч міністрів оборони країн ЄС. Олексій Резніков повідомив, що Україна очікує на ППО та мільйон снарядів.
«З підтримкою партнерів Україна обов'язково переможе», — зазначив міністр оборони.
Targeted.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 8, 2023
Timely.
Transparent.
I call it the Triple-T Formula of Ukraine's security and defense sector development.
Supported by partners, Ukraine will definitely win.@JakobEllemann , Mario #Banožić , @AngelTilvar , @DefensieMin , Boris #Pistorius , @PlJonson , @HPevkur pic.twitter.com/1uPItJsGRm
🔻3 березня стало відомо, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.
🔻3 лютого Європейський фонд миру надіслав ЗСУ 157 позашляховиків.
🔻2 лютого Рада Євросоюзу виділила € 500 млн на військову допомогу Україні.