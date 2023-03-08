ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Після завершення військових навчань українські захисники будуть готові одразу вирушити на фронт, повідомив верховний представник ЄС із питань закордонних справ Жозеп Боррель.

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Крім того, у межах місії Євросоюзу до кінця року буде проведено навчання для 30 тисяч українських військових.

За словами Борреля, бійців ЗСУ навчатимуть керувати танками, які поставили в Україну країни-члени НАТО.

Верховний представник ЄС також розповів подробиці щодо нового пакету військової допомоги ЄС Україні на € 2 мільярди.

«Йдеться про постачання з наявних запасів, для чого я пропоную виділити з Європейського фонду світу 1 млрд євро, другий крок — спільні закупівлі боєприпасів калібру 155 мм, на що має бути виділено ще 1 млрд євро, і переведення нашої промисловості в режим воєнного стану», — зазначив Боррель.

🔻 8 березня ЄС виділив додаткові €2 мільярдів для фінансування військової допомоги Україні.

🔻3 березня стало відомо, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.

🔻3 лютого Європейський фонд миру надіслав ЗСУ 157 позашляховиків.

🔻2 лютого Рада Євросоюзу виділила € 500 млн на військову допомогу Україні.