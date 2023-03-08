Німецькі «Леопарди» надійдуть в Україну до кінця березня — Пісторіус

«ЛЕОПАРДИ» ДЛЯ УКРАЇНИ

Стокгольм – Разом з 18 БМП із Німеччини також мають надійти 3 португальських «Леопарда».

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Про це очільник Міноборони ФРН повідомив у кулуарах зустрічі міністрів у Стокгольмі, передає tagesschau.

«Танки прибудуть в країну з підготовленими екіпажами, а потім зможуть відправитися в район бойових дій», — зазначив Пісторіус.

Він також підкреслив, що у Німеччині до кінця року пройдуть навчання більше трьох тисяч українських військових.

Нагадаємо, раніше про передачу німецьких Леопардів 2А6 Україні повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен. За її словами, федеральний уряд виділив 2,2 млрд євро на фінансування ініціативи з підвищення дієздатності в 2023 році. Пріоритетом стало навчання військових.

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🔻Перед початком неформальної зустрічі міністрів оборони країн ЄС у Стокгольмі Олексій Резніков повідомив, що Україна очікує на продовження поставок в Україну Леопардів та інших БМП, що дасть змогу Києву здійснити контрнаступ.

🔻7 березня міністр оборони Польщі повідомив, що десять «Леопардів» поїдуть в Україну вже цього тижня.

🔻 24 лютого Польща передала Україні перші чотири танки «Леопард 2».