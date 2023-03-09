Боррель: план ЄС щодо військової допомоги Україні можуть остаточно узгодити 20 березня

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Йдеться про план Євросоюзу на € 2 мільярди щодо прискореного постачання артснарядів та закупівлі більшої кількості боєприпасів для України. Країни ЄС погодили його 8 березня, але ще мають вирішити питання щодо його реалізації. Про це пише Reuters, покликаючись на повідомлення верховного представника ЄС із питань закордонних справ Жозепа Борреля.

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«Ми досягли загальної згоди щодо цієї процедури, але є питання, які ще не вирішені. Все має бути детально обговорено», — зазначив Боррель.

Він також висловив сподівання, що план ЄС буде остаточно узгоджений на зустрічі очільників МЗС та Міноборони ЄС 20 березня.

До цього верховний представник ЄС розповів, що допомога Євросоюзу Україні складатиметься з трьох етапів.

«Йдеться про постачання з наявних запасів, для чого я пропоную виділити з Європейського фонду світу 1 млрд євро, другий крок — спільні закупівлі боєприпасів калібру 155 мм, на що має бути виділено ще 1 млрд євро, і переведення нашої промисловості в режим воєнного стану», — пояснив Боррель після зустрічі міністрів оборони ЄС у Стокгольмі.

Міністр оборони України Олексій Резніков, який теж був присутній на заході, закликав міністрів підтримати план Естонії. Він базується на об’єднанні країн ЄС для закупівлі для ЗСУ 1 мільйона 155-міліметрових снарядів цього року вартістю € 4 мільярди.

«План Борреля є меншим за масштабом, але все одно буде знаковим кроком для ЄС, оскільки оборонні закупівлі здебільшого належали урядам окремих країн-членів блоку», — зауважили у Reuters.

🔻 8 березня верховний представник ЄС Жозеп Боррель повідомив, що ЄС до кінця березня підготує понад 11 тисяч бійців ЗСУ.

🔻 8 березня ЄС виділив додаткові €2 мільярдів для фінансування військової допомоги Україні.

🔻3 березня стало відомо, що Україна отримає від країн ЄС снаряди на 1 млрд євро.

🔻3 лютого Європейський фонд миру надіслав ЗСУ 157 позашляховиків.

🔻2 лютого Рада Євросоюзу виділила € 500 млн на військову допомогу Україні.