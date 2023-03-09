Масований обстріл: є загиблі, поранені та влучання по критичній інфраструктурі

Наслідки ракетної атаки: оновлена інформація

ЗСУ за ніч збили 34 крилаті ракети і 4 дрони-камікадзе, повідомив головнокомандувач Валерій Залужний. Попередньо, росіяни випустили по Україні 81 ракету.

Реклама Читати продовження

Львів

П'ятеро людей загинули у Львівській області у результаті масованої атаки росіян.

«У Золочівському районі ворожа ракета впала у житловій зоні. Почалася пожежа. Її уже загасили», повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Пожежа знищила три житлові будинки, три автомобілі, гараж і кілька господарських будівель.

Наслідки російського удару по Львівщині © ДСНС

Наслідки російського удару по Львівщині © ДСНС

Дніпро

На Дніпропетровщині внаслідок ранкової масованої атаки одна людина загинула, дві – постраждали.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак.

Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Там серйозні руйнування, йдеться в повідомленні.

Харків

Станом на 9:30 Харків і частина області без електропостачання.

Росіяни завдали 15 ударів. Цілили по об'єктах критичної інфраструктури. Попередньо є дані про влучання в приватний будинок в Харківській області. Інформація по постраждалих та руйнуваннях уточнюється.

Одеса

Є влучання ракет в об’єкт енергетичної інфраструктури Одеської області, пошкоджені житлові будинки. Перебої зі світлом в місті та області.

Київ

Вранці міський голова повідомив про вибухи в Голосіївському районі столиці: «Всі служби слідують на місце. Детальніше — згодом».

За інформацією КМВА, росіяни влучили в об’єкт інфраструктури в Голосіївському районі Києва.

Ще один вибух стався в Святошинському районі. Двох постраждалих відправили до лікарні. Про це написав Вітлай Кличко.

Наслідки російської атаки в Києві © Нацполіція

Наслідки російського ообстрілу у Києві © Нацполіція

Станом на 7:56 ранку 40% споживачів електроенергії столиці наразі без опалення.

Кореспонденти Суспільного повідомляли про вибухи також у Херсоні, Миколаєві, Вінниці, Дніпрі.

Через масовану ракетну атаку у Києві, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовуються аварійні відключення світла, повідомили у ДТЕК.