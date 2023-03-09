РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Вранці 9 березня стало відомо, що у Бахмуті та Авдіївці загинули два мирних жителя та ще чотири людини в області зазнали поранень, повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

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«1 людина поранена у Бахмуті, відомо про щонайменше 3 пошкоджені будинки — місто фактично зруйновано вщент. У Часовому Яру є влучання по території підприємства та у житловий квартал — пошкоджено будинок, без жертв», — розповів голова ОВА.

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Він також додав, що внаслідок обстрілів було пошкоджено 7 будинків у Званівській громаді.

«Зафіксовано 9 прильотів по Торському і Зарічному Лиманської громади», — додав Кириленко.

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🔻 Уранці 9 березня РФ обстріляла зупинку в Херсоні, троє загиблих.

🔻 У ніч проти 9 березня РФ масовано атакувала Україну. Є загиблі, поранені та влучання по критичній інфраструктурі. Через російську атаку в чотирьох областях та столиці застосовують екстрені відключення світла.