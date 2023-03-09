Агресія РФ проти України

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу в Укрінформі заявив, що російські військові зараз посилено зносять у місті усі будівлі, які можуть бути доказами їх військових злочинів.

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«За два місяці щільного вогню вони (військові РФ — ред.) кожну другу багатоповерхову будівлю знищили. Таких багатоповерхівок 1800 у місті Маріуполі», — зазначив Бойченко.

Він додав, що усі ці будівлі є доказами військових злочинів РФ, які росіяни зараз намагаються приховати.

«Вони працюють і вдень, і вночі. Прибирають усе це як військовий злочин.Тому що вони розуміють, що ми (Сили оборони України — ред.) вже наближаємося, що будемо повертати місто, що буде контрнаступ. І вони готуються до цього і прибирають свої воєнні злочини. І треба розуміти, що 50% міста більше, на жаль, не існує», — заявив Бойченко.

Він додав, що росіяни вже знищили у тимчасово окупованому Маріуполі 400 багатоповерхівок і планують зруйнувати ще 934 будинки.

Також військові РФ змушують місцевих жителів говорити на камеру, що місто зруйнували націоналісти України.

«Що вони зараз роблять в Маріуполі? Якщо ти хочеш іти до роботи, яку вони пропонують, щось прибирати, розбирати ці завали, то ти маєш присягнути їй на вірність. Тобто вмикається камера, і вони питають: "А що це відбулося в Маріуполі, хто це зробив?". І люди примусово мають сказати, що це зробила не Росія, а зробили націоналісти України», — розповів мер.

🔻 3 січня радник мера тимчасово окупованого Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що війська РФ продовжують перетворювати Маріуполь на пустелю.