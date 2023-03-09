Документували воєнні злочини РФ: українська організація отримала Премію свободи імені Сахарова 2023

Нагорода

Йдеться про неурядову організацію Truth Hounds, яку нагородили за «внесок у документування фактів і доказів воєнних злочинів, а також потенційних злочинів проти людяності». Про це повідомив Норвезький гельсінський комітет (НГК), який започаткував премію.

Реклама Читати продовження

Truth Hounds – перші українські лауреати Премії Свободи імені Сахарова.

«Цьогорічна нагорода підкреслює, як громадська активність у поєднанні з передовими технологіями надає міжнародній судовій системі докази для боротьби з безкарністю та забезпечення відповідальності за військові злочини. Нагорода є знаком нашої поваги до їхньої праці та більшої боротьби українського народу перед обличчям неспровокованої агресії, вторгнення та жорстокості», — заявила генсекретарка НГК Беріт Ліндеман.

У комітеті також зазначили, що організація Truth Hounds розпочала свою роботу під час Революції гідності та вторгнення РФ в Крим і Донбас у 2014 році і за ці роки «виросла у високопрофесійну команду експертів, які документують і розслідують військові злочини та злочини проти людства».

«Truth Hounds систематично документують порушення міжнародного гуманітарного права, збираючи свідчення потерпілих й інші вагомі докази, допомагаючи розслідуванням Міжнародного кримінального суду в Гаазі (ICC), українських слідчих та слідчих з інших країн, які застосовують універсальну юрисдикцію, включаючи Норвегію. Truth Hounds поєднують роботу з відкритими джерелами (OSINT) із професійним документуванням під час польових місій. Норвезький гельсінський комітет допомагає в цій роботі, надаючи базу даних, спеціально розроблену для збереження та розслідування матеріалів, що стосуються порушень прав людини», — йдеться в повідомленні.

Наразі сфера діяльності організації вийшла за межі України і охоплює Південний Кавказ, Центральну Азію, Білорусь та інших країнах.

Церемонія нагородження відбудеться 25 травня 2023 року в Нобелівському Центрі миру в Осло.

🔻 7 березня парамедикиня «Тайра» стала лауреаткою премії Держдепу США.

🔻 9 лютого президент Франції нагородив Володимира Зеленського орденом Почесного легіону.

🔻 3 листопада компанія Apple отримала «Відзнаку миру» від України.

🔻 14 грудня в Європарламенті народу України вручили премію Сахарова.