До суду скеровано справу щодо заволодіння майном «Укрінмашу» на $488 тис.

КОРУПЦІЯ

Йдеться про майно держпідприємства, яке входить до складу ДК «Укроборонпром». Серед обвинувачених — колишнє керівництво ДП ДГЗІФ «Укрінмаш» та українець, який сприяв посадовцям, повідомляє НАБУ.

Реклама Читати продовження

За даними слідства, спроба заволодіння коштами підприємства відбулась ще у 2018 році.

Тоді «Укрінмаш» за зовнішньоекономічним контрактом на $2,8 млн виконував капітальний ремонт авіадвигунів АЛ-31Ф та виносних коробок агрегатів до літаків типу Су-27 для потреб військово-повітряних сил Індонезії.

«Попри те, що працівники провели передконтрактну роботу та забезпечили укладання контракту, керівництво «Укрінмаш» підписало з приватною компанією агентську угоду, за якою та мала забезпечити укладання такого контракту та супроводжувати його виконання. Однак, як встановило слідство, ці послуги фактично не були надані, а акт виконаних робіт підробили», — йдеться у повідомлені.

У НАБУ зазначають, що експосадовці «планували безпідставно перерахувати іноземній компанії» $488 тис., але детективам вдалося своєчасно заблокувати цю транзакцію. У 2020 році ВАКС наклав на ці кошти арешт, який діє і досі.

Колишній гендиректор «Укрінмашу» також є обвинуваченим в іншій справі про корупцію на цьому ж держпідприємстві, яку вже скерували до суду у червні 2022 року.

🔻 У липні 2022 року екскерівництву «Укрінмашу» повідомили про підозру.

🔻 У жовтні 2022 року правоохоронці завершили розслідування по справі щодо майном «Укрінмашу» на $488 тис.